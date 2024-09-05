قصور الثقافة تطلق أسبوع "المرأة بين الثقافة والفنون" بطور سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، الأحد المقبل، فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث بعنوان "المرأة بين الثقافة والفنون" في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الحالي بقصر ثقافة طور سيناء.

محاضرات ولقاءات تثقيفية وتوعوية

يتضمن الأسبوع عددا من المحاضرات واللقاءات التثقيفية والتوعوية التى تخص المرأة وقضايا اجتماعية منها كيفية بناء أجيال تساهم في الحفاظ على المجتمع، وقضايا تكنولوجية منها "بناء الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية"، بالإضافة إلى قضايا صحية بعنوان "ركيزة أساسية في بناء الإنسان"، كما تتضمن الفعاليات عروضا فنية للفنون الشعبية، ومعرض لنتاج الورش الفنية التى ستقام طوال الفعاليات.



الأسبوع الثقافي تنظمه هيئة قصور الثقافة من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د. دينا هويدي، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافى، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء، ويأتي ضمن أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات.



وأطلقت هيئة قصور الثقافة الأسبوع الثقافي الأول للمرأة بدمياط، والثاني بالفيوم، وذلك بهدف تنمية الموهبة والحس الفني لدى المشاركات به، فى ضوء اهتمام هيئة قصور الثقافة بالتثقيف والتعليم الحرفي للمرأة، وإثراء الجانب الفني والإبداعي لديها، وذلك في إطار خطط الدولة ومشاريعها التنموية وخاصة في سيناء.