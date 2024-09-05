انطلاق ملتقى مراسم رشيد الأول للرسم والتصوير غداً

ياسر رشاد - القاهرة - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، غدا الجمعة، فعاليات ملتقى مراسم رشيد الأول للرسم والتصوير، بمحافظة البحيرة، ويستمر حتى ١٧ سبتمبر الحالي.

القومسيير العام للملتقى الفنان د. عماد أبو زيد، ويشارك به الفنانون: صباح نعيم، عماد إبراهيم، هاني رزق، فرح عمرو سلامة، رشا سليمان، أماني زهران، يارا حاتم الشافعي، عمرو الفيومي، طارق الشيخ، محمد دسوقي، محمد غالب، سيف الإسلام صقر، سمت سامي، غادة النجار، فاطمة عادل.

ينظم الملتقى الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة ڤيڤيان البتانوني، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع إقليم وسط غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.

ويأتي ملتقى "مراسم رشيد الأول" في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر، من خلال تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة البحيرة التي تزخر بالكثير من الكنوز الثقافية والتاريخية والطبيعة، وإطلاق العنان للفنانين المشاركين من خلال معايشة أهالي تلك البيئة والمناطق المحيطة بها وإنتاج أعمال تعكس ثراءها.

ومن المقرر تنظيم معرض فني بالقاهرة خلال الفترة المقبلة نتاج الملتقى يضم أعمال الفنانين المشاركين كافة.

التوعية بالمشروعات القومية وورش إبداعية للأطفال ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات والورش الفنية ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

فى سياق ذاك، عقدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "المشروعات القومية مسيرة بناء" تحدث بها د. محمد علي قطب- دكتوراه إدارة أعمال- موضحا أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ المشروعات القومية العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وللشعب المصري، مما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للكثير من الشباب، ويقلل من نسبة البطالة والحد من الفقر، وتنتشر المشروعات الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل للمواطنين، كما تساعد تلك المشروعات في جذب الاستثمارات الأجنبية.

واحتفالا بالمولد النبوي الشريف، شهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية احتفالية فنية، وسط حضور كبير من أهالي طامية، تضمنت الفعاليات عروض مواهب للأطفال، وفقرات إنشاد ديني للمنشد عبد الرحمن عبد الله.

واستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، لاكتشاف وتنمية الموهوبين، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، تواصل مكتبة حي جنوب ورش تعليم أساسيات الرسم للأطفال تدريب أحمد مهني، وأخرى للرسم الحر ببيت ثقافة إبشواي، تدريب أحمد السيد فهمي، إلى جانب ورشة أشغال يدوية لتعليم الرواد طريقة تنفيذ طوق وأساور، نفذتها أسماء العشري مشرفة نادي المرأة بإبشواي

وشهدت مكتبة الكعابي بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي، ورشة تلوين مع الأطفال، فيما نظم قسم ثقافة الطفل بالفرع ورشة تعديل للسلوكيات والعادات الصحية الخاطئة التي تؤثر سلبا على الصحة، والتعريف بأهمية الغذاء الصحي، لتقوية الجهاز المناعي لجسم الانسان، تلاها ورشة تلوين لبعض الأمثلة على الأغذية الصحية، وذلك بدار الرعاية المتكاملة.