نادين لبكي في فيلم وحشتيني لأول مرة اليوم على قنوات ART

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء حصريا ولأول مرة فيلم وحشتيني بطولة النجمة اللبنانية نادين لبكي، والفنانة الفرنسية القديرة فاني أردان، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم مصر منهم هاني عادل، إنعام سالوسة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسن العدل، إخراج تامر روجلي، وشارك في كتابته مع المخرج الكبير يسري نصرالله.

أحداث فيلم وحشتيني

أحداث فيلم وحشتيني تدور في إطار من الكوميديا والدراما، حول قصة علاقة معقدة تجمع بين أم وابنتها، فبعد تجاهل دام عشرين عامًا تعود "سو" إلى الإسكندرية لترى والدتها "فيروز" قبل وفاتها، لتبدأ مواجهة مؤلمة مع مجموعة من المشاعر المتناقضة التي تجمع ما بين حرمان عاطفي وإنكار وكراهية وحب، في محاولة منها للتصالح مع الماضي.

موعد عرض فيلم وحشتيني

فيلم وحشتيني يعاد عرضه غدا الجمعة الساعة ٢:٢٠ ظهرا، ويعاد السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.