عمرو سعد يفضح شقيقه أحمد.. هذا ما كشفه عن زيجات الأخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال الحلقة الجديدة من برنامج “بيت السعد”، الذي يقدّمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد، وحلّت فيها الفنانة نادين نسيب نجيم ضيفةً عليهما، روى عمرو موقفاً طريفاً عن زيجات شقيقه أحمد. إذ قال: “مرة زمان كان فيه بنت عندنا في المنطقة اسمها اَية، أحمد سعد وقتها كان بيحبها وقرر يروح يخطبها، وفعلًا راح بيتهم لكن اكتشف إنها مخطوبة وقتها فما سكتش واتقدم لأم آية”.

وأضاف: “طلب أحمد سعد أم آية للزواج، والغريب بقى إن الست وافقت، لأن عنده قبول بيجذب أي حد”.

وعلّقت نادين نجيم على ذلك فقالت: “فعلاً القصة حصلت، هو مش عايز يطلع برة العيلة وقال إذا مكنتش البنت يبقى أم البنت”. وتابعت: “حسّيت إن أحمد سعد لاسع شوية بس طيب، راسه شاغلة إيده”.

يُذكر أن عمرو سعد يواصل التحضير لمسلسله الرمضاني 2025، “سيد الناس”، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي انتهى من وضع الإطار الدرامي العام للعمل وكتب الحلقات الأولى منه، ويُعدّ هذا المسلسل التعاون التلفزيوني الأول بين عمرو سعد ومحمد سامي.