"بملابس رياضية".. أحدث ظهور لياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين الفيديو، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" مرتدية الملابس الرياضية، وبدون مكياج.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

اقرأ أيضًا:

سميرة صدقي تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

"سامع كلاب بتنبح".. مودي أغاني المهرجانات المحبوس يدخل قوائم المحتوى الأكثر رواجا