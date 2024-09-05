"سامع كلاب بتنبح".. مودي أغاني المهرجانات المحبوس يدخل قوائم المحتوى الأكثر رواجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت أحدث أغاني مؤدي المهرجانات عصام صاصا، قائمة المحتوى الموسيقي، الأكثر رواجا، بعد ساعات من طرحها عبر قناته في موقع يوتيوب، وهي بعنوان "سامع كلاب بتنبح".

"سامع كلاب بتنبح"، التي حملت عنوان فرعي "الحكاية مش حكاية واحد وزميله خانه"، من كلمات عبده دوقة، وتوزيع كيمو الديب، واحتلت المركز العاشر في في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، بعد ساعات من طرحها، وحققت أكثر من 250 ألف مشاهدة.

الأغنية هي الثانية التي تطرح عبر قناة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، خلال فترة تنفيذ الحكم بالحبس، إذ سبق وطرح أغنية "الدنيا قاسية"، التي تراجعت إلى المركز الثالث، في قائمة المحتوى الموسيقي، في موقع يوتيوب.



مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، صدر مؤخرا ضده حكم جديد بالحبس لمدة عام، هو وشقيقه بتهمة تزوير توكيل لمحامي، ويقضي أيضا حاليا العقوبة الموقعة عليه بالحبس 6 أشهر، على خلفية قضية قيادة سيارته ، وهو تحت تأثير مواد مخدرة، ودهسه شخص أعلى الطريق الدائري.