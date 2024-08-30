"فوزية البرجوازية" و"اللقاء الثاني".. تعرف على أشهر 10 أعمال للسيناريست عاطف بشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة السيناريست الكبير عاطف بشاي بعد صراع طويل مع المرض.

عاطف بشاي هو كاتب وسيناريست مصري له العديد من الأعمال ما بين السينمائية والتلفزيونية والتي تعاون خلالها مع أبرز النجوم وصناع السينما والدراما في مصر.

كانت بدايته بكتابة السيناريو والحوار لعدد من السهرات التلفزيونية منها "قاضي القضاة"، "ساعة الصفر"، "الرحلة"، "التوأم"، وجاءت إنطلاقته الحقيقية بمسلسل "الوليمة" عاك 1979، مرورًا بفيلم "تحقيق" عام 1980، وكان من أبرز أعماله فترة الثمانينيات بفيلم "فوزية البرجوازية" بطولة الفنان الراحل صلاح السعدني وشاركته البطولة الفنانة إسعاد يونس.

ليلفت عاطف بشاي الأنظار لموهبته في الكتابة وانهالت عليه العديد من الأعمال التي وضع خلالها بصمته كأحد أهم كتاب السيناريو بهذه الفترة ومن أبرز هذه الأعمال فيلم "الملائكة لا تسكن الأرض" عام 1987 بطولة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، مرورًا بفيلم "صاحب العمارة" عام 1988، مسلسل "اللقاء الثاني"، مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" عام 2000، مسلسل "السندريلا" عام 2006.

وكان آخر كتابات عاطف بشاي بمسلسل "عمارة يعقوبيان" عام 2007، واخيرًا بمسلسل "تاجر السعادة" عام 2009 بطولة الفنان الراحل خالد الصاوي.

و الظهور الأخير للسيناريست عاطف كان في حفل ختام الدورة الخمسين لمهرجان جمعية الفيلم الذي أقيم بشهر يوليو الماضي، وشهد الحفل تكريم بشاي الذي حرص على التواجد واستلام التكريم بنفسه، وأهدى عاطف التكريم لفتيات فرقة "بانوراما برشا" في المنيا، كتحية لهن بعد فوز فيلمهن "رفعت عيني للسما" للمخرجين أيمن الأمير وندى رياض بجائزة "العين الذهبية" كأفضل فيلم تسجيلي من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

اقرأ أيضا:

"Spotify" يعلن قائمة الأغاني المُفضلة للمصريين في صيف 2024