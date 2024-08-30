تعرف على الأعمال التي نالت إعجاب عاطف بشاي في 2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

غادر عالمنا بعد صراع مع المرض ودخوله العناية المركزة، السيناريست الكبير عاطف بشاي، تاركًا إرثا فنيا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المهمة والمؤثرة.

وفي تصريح سابق لـ"الخليج 365" أكد عاطف بشاي أن رغم عدم عرض أعمال فنية جديدة له، إلا أنه يتابع ما يُعرض، وأثنى على التطور الذي تشهده الأعمال الكوميدية، وأكد أن تناول الكوميديا في الأعمال بات أكثر نضجا ورقيا.

وأشار إلى أنه شاهد في رمضان 2024 مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، ونال إعجابه، كذلك شاهد مسلسل "ألف ليلة وليلة- جودر" بطولة الفنان ياسر جلال.

ورحل عن عالمنا اليوم الجمعة 30 أغسطس السيناريست الكبير عاطف بشاي، بعد مروره بأزمة صحية ودخوله العناية المركزة.

من أشهر أعمال عاطف بشاي: مسلسل "لا"، مسلسل "الطوفان"، فيلم "فوزية البرجوازية"، فيلم "محاكمة علي بابا"، مسلسل "عمارة يعقوبيان"، فيلم "ونسيت أني امرأة"، فيلم "أحوال شخصية"، مسلسل "اللقاء الثاني"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا"، مسلسل "النساء قادمون".