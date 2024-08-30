قبل رحيله.. ماذا قال عاطف بشاي عن سبب غيابه عن الفن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا بعد أيام من دخوله العناية المركزة، السيناريست عاطف بشاي أحد أهم الكتاب والمؤلفين في مصر والعالم العربي، إذ يضم مشواره الفني عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المهمة والمؤثرة، والتي مازال الجمهور يحب مشاهدتها حتى الآن.

ورغم المسيرة الحافلة بالأعمال الناجحة إلا أن عاطف ابتعد لسنوات طويلة عن الساحة الفنية، امتدت لأكثر من 15 عامًا منذ أخر أعماله مسلسل "تاجر السعادة" بطولة النجم الراحل خالد صالح والفنانة داليا مصطفى والفنانة هالة فاخر، والذي عُرض عام 2009.

وعن سبب الغياب، قال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه ليس الوحيد من أبناء جيله الذي لا يعمل، إذ لا يتم الاهتمام بهم، رغم أنه بالفعل لديه الكثير من السيناريوهات انتهى من كتابتها منذ فترة طويلة ويتمنى خروجها للنور، مشددا على أنه من جيل مازال قادرا على العطاء، ولابد من الاستفادة من نضجهم الفني.

ورحل عن عالمنا اليوم الجمعة 30 أغسطس السيناريست الكبير عاطف بشاي، بعد مروره بأزمة صحية ودخوله العناية المركزة.

من أشهر أعمال عاطف بشاي: مسلسل "لا"، مسلسل "الطوفان"، فيلم "فوزية البرجوازية"، فيلم "محاكمة علي بابا"، مسلسل "عمارة يعقوبيان"، فيلم "ونسيت أني امرأة"، فيلم "أحوال شخصية"، مسلسل "اللقاء الثاني"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا"، مسلسل "النساء قادمون".