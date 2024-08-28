بعد غياب.. حسين الجسمي يعود لغناء تتر المسلسلات الخليجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

بعد طول غياب عن غناء تترات المسلسلات الخليجية، عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي بصوته عبر قناته الرسمية في يوتيوب أغنية تتر مسلسل "فعل ماضي" مجدداً تعاونه مع الملحن ياسر بو علي، وتوزيع موسيقي براك المطوع.

وكتب كلمات الأغنية الشاعر أحمد الصانع، الذي اختار الكلمات بناء على قصة المسلسل، وتقول كلمات الأغنية: فعل ماضي.. أبد ما كنت به راضي أنا مشغول بك.. ما كنت له فاضي في هالدنيا البشر.. تخطي وتتعلّم حبيبي .. لا تحاسبني على الماضي"

وقد حمل فيديو مسلسل "فعل ماضي" ظهور أبطال العمل وهم يستمعون لأغنية التتر لأول مرة بصوت حسين الجسمي، وهو من إخراج الفنان عبدالله بو شهري.

المسلسل بطولة: محمود بوشهري، شجون، علي كاكولي، زينة مكي، طيف، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وسيعرض عبر منصة شاهد، من إنتاج شركة POTATO PRODUCTION.

وقد طرح العمل تتر مسلسل "فعل ماضي" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في يوتيوب، إلى جانب جميع المنصات.