خاص| تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تعرض الفنان صبري عبدالمنعم خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية مفاجئة نتج عنها نقله إلى المستشفى، وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو وإصابته بهبوط.

وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لـ الخليج 365: "الفنان صبري عبدالمنعم حالته مستقرة الحمد لله ونتمنى له الشفاء العاجل".

يذكر أن الفنان صبري عبد المنعم تعرض لوعكة صحية أخرى قبل أسابيع، ودخل على إثرها لإحدى المستشفيات، وتم اختيار الفنان عبد المنعم المرصفي بديلا عن الفنان صبري عبد المنعم بفيلم "المدرسة" لتجسيد شخصيته بكافة تفاصيلها، وذلك بعد وعكته الصحية.

وكان آخر أعمال الفنان صبري عبدالمنعم مسلسل "بيت الرفاعي" الذي عرض في رمضان الماضي بطولة: أمير كرارة، سيد رجب، أحمد رزق، محمد لطفي، ميرنا جميل، رحاب الجمل