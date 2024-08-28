برفقة عبير صبري وبوسي.. أحدث ظهور لـ إلهام شاهين "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا وظهرت برفقة الفنانة عبير صبري وبوسي وأخرين.

ونشر إلهام، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أجمل أوقاتي مع صديقاتي".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "حبيبتي، ماشاء الله دايمًا حلوة، زي القمر في كل الأوقات، مبتكبريش، رمز الأنوثة".

وكان الظهور الأخير للفنانة إلهام شاهين بحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية هذا العام وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم الفنان هاني رمزي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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