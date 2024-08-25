فيلم “X مراتي” يحقق إيرادات 187 مليون جنيه في 30 ليلة فقط.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققها فيلم X مراتى ايرادات غير متوقعه في دور العرض المصرية، أمس ، وجنى قرابة مليون و201 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم x مراتي بعد 30 يوم عرض إلى 60 مليون و368 ألف جنيه تقريبًا.

وكان فيلم X مراتى قد تصدر دور العرض بالمملكة العربية السعودية، واعتلى قمة شباك تذاكر السينما هناك الأسبوع الماضي بإيرادات وصلت إلى 38.2 مليون جنيه، ليقفز إجمالي إيرادات فيلم x مراتي في السعودية بعد3 أسابيع عرض إلى 127 مليون و104 ألف جنيه.

ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم x مراتي في مصر والسعودية منذ انطلاق عرضه إلى، 187 مليون و472 ألف جنيه.

فيلم X مراتى تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى كيمز، إخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد أوتاكا، خالد كمال، مصطفى غريب.

تدور أحداث فيلم X مراتى في إطار اجتماعى كوميدى، حول الطبيب النفسى يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسى عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.