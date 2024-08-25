حسن الرداد يخوض تجربة الغناء للمرّة الأولى: “أصيف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض الفنان المصري حسن الرداد تجربة الغناء للمرّة الأولى من خلال أغنية جديدة تحمل اسم “أصيف”، أصدرها على قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

ونشر الرداد مطقعاً من فيديو كليب الأغنية عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلاً: “من مسرحية التلفزيون ، اغنية اصيف الان على اليوتيوب”.

وكان الرداد قد أعلن عن الأغنية في وقت سابق، إذ نشر بوستر دعائي بعنوان “أصيف” على حساباته عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” مرفقاً بكلمة “قريباً”.

وحير الرداد جمهوره بسبب حالة التشويق التى حرص على نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع جمهوره للتساؤل حول ما إذا كان “أصيف” أغنية جديدة أم فيلم جديد يحضر له أم مسلسل يستعد لتقديمه لموسم رمضان القادم خاصة أن حسن الرداد ظهر بلوك صيفي جديد.

يذكر أن حسن الرداد قدم مؤخرًا مسرحية “التلفزيون” ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والتي شاركته فيها زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وتدور أحداثها حول زوجين يصل إليهما تلفزيون سحري في طرد، فيجدان نفسيهما داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل صغير بجهاز تحكم عن بعد.