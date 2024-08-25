راغب علامة يتألق بحفل كامل العدد في الساحل الشمالي.. ورسالة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم اللبناني الكبير راغب علامة حفلًا كبيراً في الساحل الشمالي، رفع شعار كامل العدد، وشهد تفاعل العدد الكبير من الجمهور الذي حضر الحفل.

ووجه النجم اللبناني كلمة لجمهوره في مصر حيث كتب عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” قائلاً: “انتوا في الجمال حاجة مش عاديّة، شكراً مصر بحبكو جداً جداً جداً”.

وكان راغب علامة قد طرح أحدث أغانيه “بيروت ولا روما” بطريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

أغنية “بيروت ولا روما” كلمات فيليبينو أحمد، ألحان محمد يحيى، توزيع إيلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

كما طرح في شهر أيار (مايو) الماضي، أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيّ” تزامنًا مع موسم الصيف.

ونشر راغب علامة مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، وكتب معلقًا: “شو عامل فيّ قريبا جداً، كونوا على استعداد لشيء مميز”.