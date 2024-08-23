اتخذت هذا القرار الجريء.. أنوشكا تفجّر مفاجأة عن بدايتها الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء لها في برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدّمه إنجي علي عبر محطة “نجوم إف إم”، كشفت الفنانة أنوشكا عن بداية انطلاقتها الفنية وهي بعد طالبة في الجامعة، مفجّرةً مفاجأة حول اتخاذها قراراً جريئاً بالعودة لإحياء الحفلات.

وقالت أنوشكا إن بدايتها الفنية كانت من خلال الغناء في الإعلانات التجارية، موضحةً أن علاقتها بعائلتها كانت جيدة: “والداي كانا ديموقراطيين جداً في تربيتي، ولم أكن أخاف من قول ما أريده”.

وتطرقت أنوشكا للحديث عن دورها في مسلسل “غراند أوتيل”، فقالت: “العمل كان علامة بارزة في مسيرتي وحصلت عنه على 13 جائزة، وكلنا خرجنا من تحت عباءة المسلسل ودخلنا في أدوار أكثر ثقلاً، والجمهور أيضاً صنّفه ضمن الأعمال التي ستُخلّد في التاريخ مثل أعمال أسامة أنور عكاشة، أو مسلسلَي “رأفت الهجان” و “الشهد والدموع””.

وأضافت: “راجعة للغناء من جديد الفترة المقبلة، في 2024 وعدت جمهوري إني أهتم بالسوشيال ميديا ودا حدث بالفعل رغم إنه عالم صعب عليّ شوية، وأيضاً وعدتهم إني سأقدم حفلة ولذلك انتظروني في مسرح مكتبة الإسكندرية يوم 29 أغسطس، سأقدم أغنياتي كلها المعروفة مع أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وسيكون هناك لمسة جديدة كلاسيكية للأغاني المعروفة عندي”.

وعن رغبتها في العودة حالياً الى الغناء، قالت أنوشكا: “أنا كان عندي النية من فترة ولكن لم أكن أريد العودة في أي وقت، ولكن كان عندي فكر معين وتوافقت مع المايسترو جورج قلتة على نفس الفكر، ولدينا سلسلة حفلات مقبلة بعد ظهوري في مكتبة الإسكندرية، ورحّبت بأن أظهر أولًا في هذا الصرح الراقي والتاريخي، وطبعاً خايفة من مقابلة الجمهور والوقفة على المسرح مرعبة ومهمة وخشبة محترمة وتعلمت من صغري إن أي أحد يقف على المسرح فيه آداب وطقوس استماع، ولكني أشعر بالدفء بأحاسيس الجمهور”.

وتابعت: “سأُغنّي ألبوماتي المعروفة لأني بحب أتواصل مع الجيل اللي مش عارفين أنوشكا المطربة، وبحب جداً أغاني فيروز وشيرين، ومحمد العزبي، وعملت دويتو مع رامي عياش وكان رائع وبحترم شغله جداً وهو زميل أعتز بصداقته، ونفسي أعمل دويتو مع صابر الرباعي”.

كما تحدّثت أنوشكا عن أدوارها الفنية في الفترة الماضية، فقالت: “ربنا أكرمني بأدوار في الدراما لم يكن ممكن أعتذر عنها، ومع ذلك تأتيني أدوار وأعتذر عنها لأني لا أريد تكرار نفسي”. وأضافت: “رغم إن أدواري كلها تدور في حقل السيدة الشيك الراقية، لكن بحب أغيّر جلدي وأجدّد نفسي أكثر في الأدوار الاجتماعية”.