خالد سرحان ينشر فيديو يكشف زاوية جديدة لاعتداء الطبيب على محمد فؤاد

نشر الفنان خالد سرحان مقطع فيديو يكشف زاوية جديدة لاعتداء طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، على المطرب محمد فؤاد.

خالد سرحان، شارك متابعيه على موقع التواصل "فيسبوك"، مقطع فيديو واقعة الاعتداء على محمد فؤاد، وعلق: "حق ربنا لازم يبان كده محمد فؤاد مش غلطان اخوه عنده جلطة ممكن يموت أو يتشل في أي لحظة وكان ده رد الطبيب.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".

ونشر الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، مقطع فيديو للمطرب محمد فؤاد، يتحدث فيه إلى جمهوره بعد مشاجرته مع طبيب عين شمس التخصصي أمس الثلاثاء.

وتحدث "فؤاد" في الفيديو، قائلًا: "أنا جاي زيارة للحاج عبد العزيز في مستشفى مبرة مصر القديمة، بطمأن الناس وبقولهم سيبكم من كل اللي حصل، ده فضل من ربنا إنه جعل الموضوع سبب عشان نلحق الحاج عبدالعزيز ونجيبه هنا وربنا يكتب له النجاة".

وأضاف: "كلنا ماشيين على قدر الله واللي قدره ربنا إحنا راضيين بيه، أي حاجة لوجه الله مسامحين فيها كأن لم يكن شيء، ومصطفى أخ وعزيز مواطن مصري أخ ليا، هو "الطبيب" زي ابني وأخويا الصغير، مفيش مشكلة".

ونشبت مشاجرة بين محمد فؤاد وأحد أطباء مستشفى عين شمس التخصصي، بعد توجهه إلى المستشفى من أجل إسعاف شقيقه الذي احتاج إلى تدخل طبي سريع على مستوى أمراض القلب، لكنه دخل في مشادة كلامية مع الطبيب تطورت إلى قيام المطرب بالاعتداء عليه بالسب والقذف.

