"ضربه برجله وقال ارموا البتاع ده بره".. مصطفى كامل يكشف مفاجآت في واقعة محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

دافع الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن المطرب محمد فؤاد بعد واقعة التشاجر مع طبيب مؤخرا، وقال:" لابد من قطع الطريق على كل من يريد إشعال النيران في واقعة فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس".

وتحدث نقيب الموسيقيين في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، عن واقعة الفنان محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي، مرادفًا أن فوجئ باتصال هاتفي من محمد فؤاد أمس تحدث معه بشأن هذه الواقعة، وعلم منه الآتي: "محمد فؤاد تلقى اتصالا فجراً من هاتف شقيقه وقيل له من أسرة شقيقه أخوك بيموت، جري بسرعة عشان يقف جنب شقيقة ويذهب به المستشفى".

وتابع: "أنا ممكن أمد ايدي وأسلم عليك سلام يوجعك، ومش عايز حد يفهمني غلط كلنا سواسية وزي بعض إحنا نستاهل من بعض التوقير، وأبسط حوار المواطنة الاحترام والمعاملة الحسنة وبلاش ندفن رؤوسنا في الرمال، ومفيش فيديو بيقول فيه محمد فؤاد للدكتور.. أنت متعرفش أنا مين".

وأضاف نقيب المهن الموسيقية: "محمد فؤاد وصل إلى مستشفى عين شمس، وأقسم لي بالله وهو مش كداب بأنه لم يبدأ بالتعدي على الطبيب، هو رايح مخضوض على شقيقة، وقالي إنه بعد وصوله المستشفى دخل وسلم على الدكتور بيمد ايده بالسلام راح عملي كده من غير ما يبصلي".

وبيقوله يا دكتور ما بتردش عليا ليه هو انت لسة صاحي من النوم، الدكتور رد وقالهم فين الأمن طلعوا البتاع ده بره".

وتابع: "أنا ممكن أمد ايدي وأسلم عليك سلام يوجعك، ومش عايز حد يفهمني غلط كلنا سواسية وزي بعض إحنا نستاهل من بعض التوقير، وأبسط حوار المواطنة الاحترام والمعاملة الحسنة وبلاش ندفن رؤوسنا في الرمال، ومفيش فيديو بيقول فيه محمد فؤاد للدكتور.. أنت متعرفش أنا مين".

وأكمل: "الدكتور ضرب محمد فؤاد برجله، الطبيب هو من بدأ بالاعتداء والركل بالقدم، وعمره ما كان بلطجي، ولا أهان حد، والراجل ياعيني اتخطف من شكل التعامل، محمد مصيبته طول عمره إنه إبن بلد وانسان ابسط من البساطة وشخص ودود وحبوب، وبسيط جدا ومش متعالي، هو مش ناقص عمل مشاكل ولا هو بتاع مشاكل".

ونشبت مشاجرة بين محمد فؤاد وأحد أطباء مستشفى عين شمس التخصصي، بعد توجهه إلى المستشفى من أجل إسعاف شقيقه الذي احتاج إلى تدخل طبي سريع على مستوى أمراض القلب، لكنه دخل في مشادة كلامية مع الطبيب تطورت إلى قيام المطرب بالاعتداء عليه بالسب والقذف.

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