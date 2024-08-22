محمد فؤاد بعد مشاجرته مع طبيب عين شمس: "زي ابني.. ومسامح لوجه لله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عرض الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، مقطع فيديو للمطرب محمد فؤاد، يتحدث فيه إلى جمهوره بعد مشاجرته مع طبيب عين شمس التخصصي أمس الثلاثاء.

وتحدث "فؤاد" في الفيديو، الذي نشره أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، قائلًا: "أنا جاي زيارة للحاج عبد العزيز في مستشفى مبرة مصر القديمة، بطمأن الناس وبقولهم سيبكم من كل اللي حصل، ده فضل من ربنا إنه جعل الموضوع سبب عشان نلحق الحاج عبدالعزيز ونجيبه هنا وربنا يكتب له النجاة".

وأضاف: "كلنا ماشيين على قدر الله واللي قدره ربنا إحنا راضيين بيه، أي حاجة لوجه الله مسامحين فيها كأن لم يكن شيء، ومصطفى أخ وعزيز مواطن مصري أخ ليا، هو "الطبيب" زي ابني وأخويا الصغير، مفيش مشكلة".

ووجه فؤاد رسالة للجمهور: "أطمنوا.. وبنقول لنزيف السوشيال ميديا فكك بقى.. بطلوا هري بقي".

ونشبت مشاجرة بين محمد فؤاد وأحد أطباء مستشفى عين شمس التخصصي، بعد توجهه إلى المستشفى من أجل إسعاف شقيقه الذي احتاج إلى تدخل طبي سريع على مستوى أمراض القلب، لكنه دخل في مشادة كلامية مع الطبيب تطورت إلى قيام المطرب بالاعتداء عليه بالسب والقذف.

اقرأ أيضا..

هيفاء وهبي تنشر إطلالة جريئة لها من الساحل.. والجمهور: "أيقونة الجمال" (صور)