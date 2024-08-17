مايا دياب تسحر العيون بجامبسوت أبيض مكشوف الظهر و تستعرض أنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب بأخر غطلالتها على الجمهور من خلال مجموعة صور و مقاطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة حيث كانت ترتدي جامبسوت باللون الأبيض شيك من دون أكمام مكشوف الظهر، و تركت مايا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، خضعت مايا دياب لجلسة تصوير خاصة من أحد شوارع لندن شاركتها مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وبدت مايا دياب بإطلالة جريئة إذ اختارت تنورة قصيرة برّاقة باللون الفضي من "الباييت" بأحجام كبيرة منها دائريّة ومنها على شكل نجومٍ كبيرة بلونيْ الفضّي والذهبي وقمبصاً أبيض بكمين طويلين وتفصيل جيب ونسقت معهما حزاماً ثميناً وصاندالاً بكعب عال.