شكرا لقرائتكم خبر عن كان ملكا لـ أوبرا وينفري .. جنيفر أنيستون تعيد تصميم قصرها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تجري جينيفر أنيستون عملية إعادة تصميم كبيرة لقصرها في مونتيسيتو، والذي اشترته من أوبرا وينفري مقابل 14.8 مليون دولار في عام 2022، وفي صور جوية جديدة لمزرعتها المترامية الأطراف، يبدو أن الممثلة جينيفر البالغة من العمر 55 عامًا، هدمت الفناء الخلفي للقصر لإفساح المجال أمام حمام سباحة داخلي، ومن أجل تركيب حمام السباحة الخاص بها، تمت إزالة العشب المورق الذي كان موجودًا في السابق بالكامل لاستيعاب وسائل الراحة الجديدة الخاصة بها.

وتقع المزرعة التي تبلغ مساحتها 4320 قدمًا مربعًا على قطعة أرض تبلغ مساحتها فدانًا واحدًا وتضم أربع غرف نوم.

وفي الصور، التي حصل عليها موقع DailyMail.com ، لقصر جينيفر انيستون كانت أعمال البناء جارية على قدم وساق، وكان المنزل يضم في السابق فناءً خلفيًا به درج حجري يؤدي إلى حديقة عشبية تحيط بها المساحات الخضراء، وقد اختفت جميعها الآن.

تشتمل المعدات اللازمة لتحويل الفناء الخلفي على رافعة كانت موضوعة بجانب الجزء الخارجي من حوض السباحة.

تم تصوير العديد من الأدوات والمعدات الأخرى في موقع البناء أيضًا. ليس من الواضح ما إذا كانت أنيستون تجري أي تجديدات أو إعادة تصميم أخرى في العقار.

واشترت أوبرا العقار الذي تبلغ مساحته فدانين في عام 2021 مقابل 10.5 مليون دولار وقسمته إلى عقارين المنزل الرئيسي المملوك الآن لأنيستون والمنزلين الصغيرين المصاحبين له تم بيعهما إلى صديقتها القديمة ومدربها الشخصي بوب جرين مقابل 2.3 مليون دولار.

ومنزل أنيستون الجديد، الذي تم بناؤه في عام 1998، يتمتع بإطلالات خلابة على المحيط والجبل، وتراسات متعددة، وحدائق ذات مناظر طبيعية، وساحة سيارات ضخمة، وكلها تقع في قطعة أرض خاصة تقع بين أشجار البلوط في نهاية ممر طويل مسور.

يتمتع المنزل بقدر كبير من الخصوصية في مبانيه المشجرة بكثافة والمروج العشبية وموقف سيارات كافٍ لاستيعاب خمسة عشر سيارة بسهولة، إنه ليس المنزل الوحيد الذي تمتلكه أنيستون، فهي تمتلك أيضًا قصرًا بقيمة 20.97 مليون دولار في بيل إير.

