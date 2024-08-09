شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت تفجر مفاجأة: تقاضيت ساندويتشات مجانية مقابل دورى فى "سيد الخواتم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية كيت بلانشيت عن فجوة الأجور في هوليوود بشكل عام، وحصول النجمات على أجور أقل بكثير من النجوم الرجال، لكنها في الوقت ذاته فجرت مفاجأة بشأن أجرها عن دورها المميز في فيلم "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"، التي قدمت فيه دور الجنية الملكية جالادريل.

الممثلة كيت بلانشيت لعبت دور البطولة في فيلم "سيد الخواتم: رفقة الخاتم"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على شباك التذاكر، ولكن وفقًا لتصريحاتها الأخيرة أثناء استضافتها في برنامج "Watch What Happens Live with Andy Cohen"، فإن تلك الأموال لم تصل إلى فريق العمل.

خلال ظهورها في البرنامج التليفزيوني الشهير، لعبت بلانشيت دور "Plead the Fifth"، وسُئلت عن الفيلم الذي حصلت عنه على أكبر أجر، وقال كوهين: "أعتقد أنه ربما يكون سيد الخواتم"، لكن المفاجأة جاءت عندما قالت كيت بلانشيت: "هل تمزح معي؟.. لا، لم يتقاضَ أحد أي أجر مقابل القيام بهذا الفيلم".

وعندما سألها كوهين عما إذا كانت تحصل على حصة من العائدات، في إشارة إلى ممارسة حصول النجوم الكبار على نسبة من مبيعات التذاكر، قالت بلانشيت: "لا.. لا شيء"، وأضافت بلانشيت أنها شاركت في بطولة هذا الفيلم عام 2001 من أجل الحصول على فرصة العمل مع بيتر جاكسون، الذي أخرج ثلاثية "سيد الخواتم".



وأضافت بلانشيت: "لقد أردت أن أعمل مع الرجل الذي صنع فيلم الرعب الكوميدي Braindead عام 1992، وتابعت: "لقد حصلت على سندوتشات مجانية.. وكان عليّ أن أحافظ على أذني".

لعبت كيت بلانشيت، دور الجنية الملكية جالادريل، في سلسلة أفلام "سيد الخواتم"، وحقق الفيلم الأول إيرادات بلغت نحو 900 مليون دولار على مستوى العالم، بينما تروج بلانشيت حاليًا لفيلمها الجديد "Borderlands" الذي يعرض في دور العرض يوم الجمعة.



