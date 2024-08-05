ياسمين صبري وهنا الزاهد في عزاء منتجي سينرجي الأربعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرصت الفنانة هنا الزاهد والفنانة ياسمين صبري على حضور عزاء منتجي سينرجي الأربعة، والذي أقيم مساء أمس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

كما حضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد العوضي، كريم عبدالعزيز، يوسف الشريف، ياسمين عبدالعزيز، منة فضالي، أحمد صفوت، محمد رجب، صلاح عبدالله، لقاء الخميسي، جمال العدل، أشرف عبدالباقي، محمد رجب، أحمد صلاح حسني، محمد العدل، دينا فؤاد

ورحل الأربعة منتجين حسام شوقي، وتامر فتحي، وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، عن عالمنا يوم الخميس الماضي، بعد تعرضهم لحادث سير أليم أثناء توجههم للساحل الشمالي.