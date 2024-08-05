بالصور.. جمال العدل ودينا فؤاد في عزاء منتجي سينرجي الأربعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حضر المنتج الكبير جمال العدل ونجله المخرج محمد العدل، والفنانة دينا فؤاد، عزاء منتجي سينرجي الأربعة، والذي أقيم أمس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

كما حضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد العوضي، كريم عبدالعزيز، يوسف الشريف، ياسمين عبدالعزيز، منة فضالي، أحمد صفوت، محمد رجب، صلاح عبدالله، لقاء الخميسي، صابرين، خالد الصاوي، أشرف عبدالباقي

ورحل الأربعة منتجين حسام شوقي، وتامر فتحي، وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، عن عالمنا يوم الخميس الماضي، بعد تعرضهم لحادث سير أليم أثناء توجههم للساحل الشمالي.