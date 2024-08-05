بالصور.. مروان حامد وأشرف عبدالباقي في عزاء منتجي سينرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص المخرج مروان وحيد حامد والفنان أشرف عبدالباقي، على تقديم واجب العزاء في منتجي سينرجي الأربعة، والذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

كما حضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد العوضي، كريم عبدالعزيز، يوسف الشريف، ياسمين عبدالعزيز، منة فضالي، أحمد صفوت، محمد رجب، صلاح عبدالله، لقاء الخميسي

ورحل الأربعة منتجين حسام شوقي، وتامر فتحي، وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، عن عالمنا يوم الخميس الماضي، بعد تعرضهم لحادث سير أليم أثناء توجههم للساحل الشمالي.