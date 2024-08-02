أيمن بهجت قمر ناعيًا تامر فتحي: "يوم صعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نعى الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، المنتج الفني تامر فتحي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق الضبعة أدى لوفاة المنتجين حسام شوقي، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل الذين كانوا برفقته.

ونشر أيمن بهجت قمر صورة أرشيفية للمنتج الراحل تامر فتحي عبر حسابه على "انستجرام" وعلق: "البقاء لله.. وفاة صديقنا وأخونا المنتج الفني تامر فتحي، يوم صعب، كنا لسه بنتكلم امبارح سبحان الله ما يتعزش على اللي خلقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الفاتحة والدعاء".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على نعي المنتجين الثلاثة الذين رحلوا عن عالمنا اليوم الخميس، فور إعلان خبر الوفاة، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم: الفنان محمد هنيدي، السيناريست عبدالرحيم كمال، الفنان محمود البزاوي، الفنانة إيمان العاصي، الفنان إدوارد، الفنان أكرم حسني، الفنان عمرو سعد الذي أعلن عن توقفه عن تصوير أعماله الفنية لمدة أسبوع حدادًا على رحيلهم.