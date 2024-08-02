معتز التوني ناعيًا تامر فتحي: "بحبك أوي يا أخويا والنبي ماتمشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نعى المخرج معتز التوني، المنتج الفني تامر فتحي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق الضبعة، أدى لوفاة المنتجين: حسام شوقي، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل الذين كانوا برفقته.

ونشر معتز صورة تجمعه بالمنتج الراحل تامر فتحي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ونعاه برسالة مؤثرة: "بحبك اوي يا أخويا، وصاحبي حبيبي والنبي ماتمشيش".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على نعي المنتجين الثلاثة فور إعلان خبر الوفاة، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: الفنان محمد هنيدي، السيناريست عبدالرحيم كمال، الفنان محمود البزاوي، الفنانة إيمان العاصي، الفنان إدوارد، الفنان أكرم حسني، الفنان عمرو سعد الذي أعلن عن توقفه عن تصوير أعماله الفنية لمدة أسبوع حدادًا على رحيلهم.