"فراشة في ليلة الأحلام" .. آمال ماهر تطير في سماء جدة

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة آمال ماهر ، جمهورها ومتابعيها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مجموعة صور جديدة من إطلالتها بحفل “ليلة الأحلام”، والذي أقيم أول أمس الجمعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

أحيت آمال ماهر، حفلًا غنائيًا ناجحًا يوم الجمعة الماضية تحت عنوان “ليلة الأحلام”، إذ أطربت جمهور المملكة بعدد من أغانيها، بجانب مجموعة من أغاني نجوم الزمن الجميل، أبرزهن:" كوكب الشرق أم كلثوم، محمد عبد الوهاب ".

آمال ماهر

تغنت "آمال" بعدد من أغاني كبار نجوم الوطن العربي، وهم:" محمد عبده، محمد منير وغيرهم، كما شاركت الموسيقار عمر خيرت، في أغنيتين هما "كل دا كان ليه" و"لأ مش أنا اللي أبكي" لمحمد عبد الوهاب.

آمال ماهر وعمر خيرت

وفاجأت آمال الحضور في حفل "ليلة الأحلام"، بغناء أغنية "علِّي صوتك بالغنا" للفنان محمد منير، كما قدمت خلال الحفل عددًا من الأغاني برفقة عازفين عالميين بشكل جديد، إضافة لأغنية "رسايل" لفنان العرب محمد عبده.

آمال ماهر

أولى حفلات آمال ماهر بالسعودية

لم يكن حفل آمال ماهر في "ليلة الأحلام" هو الأول، إذ سبق وأحيت حفلًا مميزًا قبل عدة أشهر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

آمال ماهر تُبهر الجمهور بأدائها الغنائي

قدمت آمال ماهر خلال حفلها في مدينة جدة بالسعودية، مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة، إضافة إلى أغنية العيون السود للنجمة وردة الجزائرية، وألف ليلة وليلة وإنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم، ماعلينا يا حبيبي للمطرب السعودي الراحل أبو بكر سالم واختتمت الحفل بأغنية موعود لـ عبدالحليم حافظ.

آمال ماهر

آخر حفلات آمال ماهر بالقاهرة

وكانت آخر حفلات ملكة الغناء العربي آمال ماهر بعد غياب سنوات عن جمهورها، على خشبة مسرح ماركى بكايروفستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس.

آخر الإصدارات الغنائية للفنانة آمال ماهر

عادت الفنانة آمال ماهر، إلى جمهورها ومحبيها من خلال ميني ألبوم جديد يحمل اسم “أنا كويسة”، ما جعلها تتصدر محركات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

آمال مال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات:

يعد ميني ألبوم “أنا كويسة” بمثابة عودة قوية للفنانة آمال ماهر على الساحة الغنائية، بعد غياب استمر 3 سنوات، ما جعل جمهورها ومحبيها في حالة صدمة بسبب عودتها بشكل مفاجئ، إذ يضم ألبومها الجديد 5 أغانٍ، وهم: "أنا كويسة" و"أنا الحب" و"صاحبة عمري" و"الحكاية في مشهدين" و"كسبته الرهان".

آمال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات

آمال ماهر تفاجئ جمهورها بفيديو كليب “أنا كويسة”:

لم تكتف آمال ماهر بطرح ميني ألبوم جديد، إذ طرحت فيديو كليب أغنية أنا كويسة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.