"توب ١".. محمد رمضان يتصدر قائمة منصة "أنغامي" بأغنية "كبير بلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدرت أغنية "كبير بلد" للنجم محمد رمضان، خلال الساعات الماضية، "توب ١" في قائمة الأغاني الأكثر استماعا على منصة أنغامي.

وطرح محمد رمضان، أغنية "كبير بلد" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى يوم ٢٤ يوليو الجاري، وهي من كلمات وألحان إسلام كان، وتوزيع ديزل.

وتقول بعض كلمات أغنية "كبير بلد" :

أسد أسد .. أخوك آه

يثير جدل يدور شغب

أسد .. يا زميلي اه

كبير بلد يا خيول سبق

على القمة دايمًا في ايدي سيفي

والخطوة ثابتة طموحي أعلى

مهزنيش كلام ولاد ابالسه رزق الهبل على المجانين سعادتك

دماغي سابقة .. اسمي ماركة

صغيرين ميعملوش عتاولة

عامل كمين بجد مش هزاولك

مش شايفكوا بجد مفيش منافسة.

جدير بالذكر أن، محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفل ختام مهرجان "موازين" الدولي الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة بالمملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير. كما طرح مؤخرًا أغنية "بمزاجي" وأغنية "مفيش كدة" من كلمات وألحان أحمد الديزل.