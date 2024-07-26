"ديزني" تحتفل بتصدر "Inside Out 2" أعلى إيرادات لفيلم رسوم متحركة في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت شركة "ديزني" بتصدر فيلم "Inside Out 2" إيرادات أعلى فيلم رسوم متحركة في تاريخ السينما بمليار و464 مليون دولار منذ عرضه 16 يونيو الماضي، متفوقًا على فيلم الرسوم المتحركة "Frozen 2" الذي ظل محتلًا الصدارة منذ عام 2019 بمليار و453 مليون دولار.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "ديزني" على "فيسبوك" صورة لهيمنة فيلم "Inside Out 2" على الإيرادات، وقامت بتوجيه الشكر للجمهور قائلة: "نحن نشعر بسعادة غامرة، شكرًا لكل المعجبين حول العالم لجعل فيلم قلبُا وقالبُا أكبر فيلم رسوم متحركة على الإطلاق".

ونجح فيلم "Inside Out 2" من تخطى حاجز المليار دولار خلال أسبوعين فقط من طرحه بالسينمات، وحقق الفيلم في افتتاحيته بدور العرض السينمائي 154 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 200 مليون، ليصبح أول فيلم في 2024 يحقق هذا الإنجاز.

فيلم "Inside Out 2" هو الجزء الثاني لفيلم الرسوم المتحركة "Inside Out" عام 2015 وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات عالمية بلغت 858 مليون دولار، كما فاز بجائزة الأوسكار "أفضل فيلم رسوم متحركة" عام 2016.

ونال الفيلم إشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور وسط العديد من الريفيوهات الإيجابية ووصل تقييمه على موقع "IMDB" العالمي لـ 7.8/10.

تدور أحداث فيلم "Inside Out 2" في إطار كوميدي حول الفتاة رايلي التي تمر بمرحلة المراهقة وسط ظهور العديد من المشاعر الجديدة، وهو إنتاج شركتي "ديزني" و"بيكسار"، وشارك بالأداء الصوتي للشخصيات الكارتونية مجموعة من نجوم هوليوود وهم إيمي بولر، توني هيل، لويس بلاك، ليزا لابيرا، مايا هوك، كيسنجتون تالمان، فيليس ويليامز، جريس لو، للمخرج الأمريكي كيلسي مان.

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