ليلة الأحلام.. MBC مصر تنقل حفل عمر خيرت وآمال ماهر على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة MBC مصر عن نقلها على الهواء مباشرة حفل "ليلة الأحلام" الذي يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت والمطربة آمال ماهر، اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء.

يُقام الحفل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات ليالي جدة، وتُقدم النجمة آمال ماهر خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالها الغنائية، كما يعزف الموسيقار عمر خيرت باقة متنوعة من أشهر أعماله الموسيقية.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل فئات تذاكر مختلفة وتبدأ بـ 259 ريال وتصل إلى 1600 ريال. وكشفت الشركة شروط دخول الحفل وهي: أسعار التذاكر غير قابلة للاسترداد، ويسمح بدخول الأطفال من سن 12 عامًا فما فوق، لا يسمح بإدخال الأطعمة والمشروبات من الخارج، في حالة مغادرة المكان لا يسمح لك بالعودة مرة ثانية، وفي حالة إعادة بيع التذكرة خارج منصة الويب بوك سيتم إلغاء التذاكر دون أي استرداد، في حالة إلغاء الحدث أو تأجيله أو تغيير الموعد من قبل منظم الحدث سيتم استرداد سعر التذكرة.