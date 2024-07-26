مي عمر أمام البحر ونانسي عجرم بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مريم أوزرلي

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع إنستجرام، وظهرت خلالها بمكياج بسيط.

نهى عابدين

ظهرت الفنانة نهى عابدين بمكياج فرعوني، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم، أحدث ظهور لها من كواليس بروفات مهرجان بيبلوس، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت فيها بدون مكياج.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بصورة جديدة لها أمام البحر خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملابس كاجوال ارتدت فيها تيشرت باللون الأصفر وبنطلون جينز أبيض.

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها، أحدث إطلالة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بقميص أنيق باللون البرتقالي وبنطلون جينز.

عمر كمال

شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، متابعيه، صورة جديدة له وظهر فيها برفقة حسن شاكوش، ونشر الصورة عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "أخويا وحبيبي وصاحبي اللي جبناها من تحت مع بعض".

أحلام

ظهرت المطربة أحلام برفقة زوجها مبارك الهاجري، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "نحبكم ونحب متابعتكم لنا، ربي لا يحرمنا منكم متابعينا الغالين وأهلنا وأصدقائنا وحبايبنا عبر التواصل الاجتماعي ومن أسبانيا، لكم كل الحب مني ومن الحب زوجي وحبيبي وصديقي مبارك".

أحمد شيبة

شارك المطرب أحمد شيبة، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "صباح الورد".

ندى بسيوني

الفنانة ندى بسيوني، شاركت صورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه، صورة جديدة له وذلك أثناء قضاء عطلته الصيفية، ونشر الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يوم جميل الحمد لله".