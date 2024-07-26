نجوى إبراهيم تروي موقفا طريفا مع طبيبها: "قالي لو الدولاب رد عليكي تعالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تحدثت الإعلامية نجوى إبراهيم عن تفاصيل أزمتها الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وذلك ببرنامج "بيت العز" الذي يبث عبر راديو "نجوم إف إم".

وقالت نجوى، إنها بدأت التردد على أحد الأطباء خلال فترة مرضها، وكانت تخبره أنها تتحدث لنفسها أغلب الوقت وتقوم بالتحدث مع من حولها بشكل عشوائي وهو ما أثار قلقها، متابعة: "قلت للدكتور أنا ساعات بكلم نفسي أو أوجه كلام للدولاب والشباك والتلاجة، قالي اتكلمي زي ما انتي عايزة بس لو الدولاب رد عليكي تعالي".

كما انتقدت نجوى إبراهيم خلال حديثها ظاهرة ارتداء الرجال الإكسسوارات النسائية مثل "الحلق"، قائلة: "لما واحد يلبس حلق ويعمل زعرورة ويلبس حظاظات وسلاسل، ويقولك دي حرية شخصية، لا، انت ماشي في الشارع وهتنشرها، كله بيقلد كله".

وكانت نجوى إبراهيم أعلنت تعافيها من مرض السرطان نهاية العام الماضي، بعد أسابيع من تصريحاتها التي كشفت خلالها عن إجراء عدد من العمليات الجراحية وذلك عبر تصريحاتها بنفس البرنامج وقالت: "أنا سعيدة جدًا ومبسوطة جدًا ومحدش يقولي أصلها طلعت وقالت وبعد أسبوعين حاجة حلوة لأ ده من 4 5 شهور أنا مدخلتكوش فيه وأحب أفرحكم وأحب أشكركم من جوة قلبي هي جت كده من عند ربنا".

وردت نجوى إبراهيم خلال الفترة الماضية على مطالبات البعض اعتزالها وقالت: " لأول مرة أقرأ التعليقات، يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزني اعتزل؟، ضروري هعتزل أنا عندي 80 سنة وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبًا".

وأضافت: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟"، متابعة: هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".

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