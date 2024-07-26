ناهد السباعي وجميلة عوض تحتفلان بعيد ميلاد منة شلبي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفلت الفنانة ناهد السباعي، بعيد ميلاد الفنانة منة شلبي الذي يوافق يوم 24 يوليو من كل عام، وذلك بحفل اقتصر على وجود عدد من نجوم الفن.

ونشرت ناهد، مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلاله مع الفنانة جميلة عوض والفنان أكرم حسني، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة لصديقتي المفضلة الجميلة قلبًا وقالبًا، وأتمنى الأفضل يا نورتنا، شكرًا لأنك أنتي وشكرًا لكونك بجانبي في أصعب الأوقات، أنتي نعمة لكل شخص يعرفك، ربنا يحميكي وينجحك أكتر وأكتر".

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ 40 هذا العام، أعلنت عن تكريم الفنانة منة شلبي بحفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته في الفترة من 1- 5 أكتوبر المقبل، حيث تتسلم التكريم بحفل الافتتاح المقام بمكتبة الإسكندرية.

وكانت آخر مشاركات ناهد السباعي بمسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، ناهد السباعي تشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "فوبيا" وتشاركها البطولة الفنانة سوسن بدر، والفنانة نيرمين الفقي، إلى جانب مسلسل "نقطة سوداء" بطولة الفنان أحمد فهمي.

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