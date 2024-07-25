أحدث ظهور للمطربة أحلام بصحبة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي متابعيها، أحدث ظهور برفقة زوجها مبارك الهاجري، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت أحلام الصورة على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "نحبكم ونحب متابعتكم لنا، ربي لا يحرمنا منكم متابعينا الغاليين وأهلنا وأصدقائنا وحبايبنا عبر التواصل الاجتماعي ومن أسبانيا، لكم كل الحب مني ومن الحب زوجي وحبيبي وصديقي مبارك".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يا عمري إنتي، جمالك، منورين الله يسعدكم ويهنيكم، يارب يديم المحبة بينكم، ملكتنا الحلوة، الله يحفظكم، منورين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام أغنية "فدوة لعيونك" وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طلال.

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