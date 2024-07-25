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بعد معاناتها من "متلازمة التيبس".. تفاصيل مشاركة سيلين ديون في حفل افتتاح أولمبياد باريس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة الكندية سيلين ديون قوائم محرك البحث جوجل، بعد وصولها إلى العاصمة الفرنسية باريس، وقبل ساعات من مشاركتها في حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية.

وحسب ما ذكرت تقارير عالمية، من المقرر أن تشارك المطربة، في إحياء الحفل المقرر إقامته غدا الجمعة 26 يوليو، مع مطربة البوب الأمريكية ليدي جاجا

وتقدم سيلين ديون في الحفل أغنية واحدة، مقابل أجر وصل إلى 2 مليون دولار.

حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية، يعد الأول الذي تشارك به المطربة الكندية سيلين ديون، بعد 3 سنوات من الكشف عن معاناتها من "متلازمة التيبس"، وهو اضطراب عصبي نادر يصيب عضلات الجذع مع انقباضات يؤدي إلى تشوهات وضعية وسبب لها إعاقة في الحركة .

المطربة الكندية سيلين ديون، كانت قد تصدرت قوائم محرك البحث جوجل، في فبراير الماضي، عقب ظهورها في حفل تسليم جوائز جرامي، إذ قامت بتسليم جائزة أفضل ألبوم إلى المطربة تايلور سويفت.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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