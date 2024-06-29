شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايق يعلن انطلاق تصوير مشروع المتحدة لاكتشاف مواهب التمثيل "كاستنج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق تصوير مشروع المتحدة لاكتشاف مواهب التمثيل "كاستنج"، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله بداية تصوير مشروع المتحدة لاكتشاف مواهب التمثيل "كاستنج" شكرًا لكل الآلاف اللي تقدموا".

وتابع: "التصفية الأولى والثانية والتصفيات اللي جاية عمليات مرهقة وصعبة جدًا، اشتغل عليها بشكل محترف ومحترم المخرج عمرو سلامة، ومروة جبريل، وفريقهما من المساعدين مجدي وروزي"، مضيفًا: "المعيار الأهم هو أن تكون مواصفات الممثل تقترب من شخصيات تم كتباتها في مسلسل هيطلع للنور قريب من إنتاج المتحدة، بعض المواهب التمثيلية كانت رائعة ولا خلاف عليها لكنها غير مناسبة للشخصيات الدرامية".

كما أوضح: "كاستنج مش برنامج اختيار مواهب زي ما بعض الناس معتقدة، كاستنج هو اختيار مواهب تمثيلية تناسب مسلسل مكتوب بالفعل على يد الكاتب محمود عزت وفريقه من الكتابة، وبرؤية قضائية من المستشار الجليل بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة".

كما وجه الشكر لفريق العمل، قائلاً: "شكرًا لفريق عمل " يونايتد ستديوز "، عبد الله غلوش نائب رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محمد خيري المنتج الفني للمشروع، إنجي شكري content producer، مارك مخرج برنامج كاستنج، شكرًا لكل من آمن بفكرة أن في مساحة محترمة وكبيرة ممكن تكون متاحة لمواهب حقيقية وادالهم كل دعم، ليس من السهل أبدًا ان تقبل جهة إنتاج كبرى أن تدعم مشروع مسلسل بالكامل بمواهب جديدة، المتحدة وحدها قادرة على هذه الخطوة العملاقة، لكل من لم يحالفه الحظ إن شاء الله في فرص تانية جاية هيتم الإعلان عنها في مشروعات أخرى كبيرة".



عمرو سلامة



مشروع المتحدة لاكتشاف مواهب التمثيل كاستنج



مشروع المتحدة لاكتشاف مواهب التمثيل كاستنج تصوير