سلمى أبو ضيف أنيقة ورانيا منصور أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج أنيق.

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة لها أمام البحر تقضي عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

نانسي صلاح

شاركت الفنانة نانسي صلاح، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلتها الصيفية بـ أسوان.

سلمى أبو ضيف

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف، بإطلالة بسيطة ارتدت خلالها فستان أبيض طويل، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

ولاء الشريف

ظهرت الفنانة ولاء الشريف بدون مكياج، ونشرت صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" مرتدية تيشرت ملون وبنطلون جينز.

دوللي شاهين

نشرت المطربة دوللي شاهين، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها بمكياج أنيق.

أمير كرارة

شارك الفنان أمير كرارة جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي على "X".

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: للتعب تعبنا كتير، اشتغلنا بإيمان وحب كبير وعلى الله توكلنا".

حورية فرغلي

ظهرت الفنانة حورية فرغلي، بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون البني، ونشرت الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".