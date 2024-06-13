شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل صوت السينما بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

وغنى النجم الكبير مدحت صالح أغنية زي ما هي حبها من فيلم مافيا، وأغنية يا حلو صبح من فيلم شاطئ الأسرار، وأغنية يا جميل ياللي هنا من فيلم ثورة المدينة، وأغنية أهواك من فيلم بنات اليوم، وأغنية أسمر يا أسمراني من فيلم الوسادة الخالية، وأغنية تخونوه من فيلم الوسادة الخالية، وأغنية طير بينا يا قلبي من فيلم دايما معاك، وأغنية بتلوموني ليه من فيلم حكاية حب.

واختتم كل من النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبد الحكيم الحفل بأغنية حبيبي يا عاشق من فيلم شورت وفانلة وكاب.

ويعد المتحف القومي للحضارة صرحا تاريخيا وحضاريا ضخما، وامتزاج القوى الناعمة للفن مع أحد أجمل المناطق الأثرية والتاريخية في مصر، يعد عملا استثنائيا مميزا ومطلوبا في الوقت الراهن، لذا هناك ضرورة لتكرار هذا الفكر المبتكر بإقامة حفلات في عدد من المناطق والقصور الأثرية لتكون بمثابة دعاية فنية وثقافية وسياحية لمصر.

ويأتي حفل "صوت السينما" استكمالًا لمبادرة "مصر الخالدة" التي أطلقها المتحف، والتي تهدف إلى إحياء التراث الحضاري المصري باللغة العربية، والإنجليزية، والإيطالية ومختلف اللغات، والترويج للموسيقى والفن المصري، وتعزيز دور القوى الناعمة المصرية في الترويج للسياحة المصرية عالميًا، وجذب المزيد من السائحين من مختلف دول العالم لزيارة المقصد السياحي المصري، والاستمتاع بالفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، باعتبار السياحة أحد أهم موارد الدخل القومي في مصر.

جدير بالذكر أن "صوت السينما" يعٌد مفهوم جديد تم إطلاقه للاحتفال بتراث مصر الحضاري الزاخر بالأغاني السينمائية المحفورة في ذاكرتنا.

وهو سلسلة فريدة من نوعها من العروض الموسيقية وذلك تكريما لأكثر من 125 عاماً من أغاني الأفلام الناجحة، مع أوركسترا كاملة وأداء رائع من قبل كبار المطربين.