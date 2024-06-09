أمير كرارة يغيب عن المشاركة في سباق رمضان 2025

شارك أمير كرارة في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل بيت الرفاعي تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

أمير كرارة يغيب عن رمضان 2025

أن أمير كرارة قرر عدم المشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها كرارة عن المشاركة في السباق الرمضاني منذ أكثر من 5 سنوات.

مسلسل بيت الرفاعي كان من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، رحاب الجمل، ميرنا جميل، محمد لطفي، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، أحمد صيام، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، حول ياسين الذي يتُهم بقتل والده ومع تتابع الأحداث يحاول إثبات براءته.وعلى مستوى السينما يواصل أمير كرارة في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل فني آخر، منها فيلم جديد مع تأليف وإخراج أحمد الجندي وآخر مع المخرج حسين المنباوي تأليف إيهاب بليبل، ومن المفترض أن يعلن عن باقي التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وعُرض لـ أمير كرارة في 2023 فيلم البعبع، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي وشارك ياسمين صبري، محمد أنور، أوس أوس، محمد محمود، رحاب الجمل، وآخرين، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول سلطان هو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال.

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