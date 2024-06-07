شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى وعمر كمال يجتمعان في أغنية أنا بطل السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح كل من محمود الليثى وعمر كمال أغنيىة "أنا بطل السوق" من كلمات أحمد يوسف الجوكر ومصطفى الجن وألحان رمضان البرنس وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتصدرت الأغنية التريند واقتربت من تحقيق 100 الف مشاهدة .

وقرر مؤخرا المطرب عمر كمال تأجيل طرح أغنيتة الجديدة التي تحمل اسم أنا بطل السوق، وذلك حدادا على رحيل والدة صديقه المطرب محمود الليثي، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك، قائلا: تأجيل نزول أغنية "بطل السوق" المقرر نزولها اليوم لظروف وفاة والدة الفنان محمود الليثى "رحمة الله عليها"



وتلقى مؤخرا المطرب محمود الليثي وشقيقه حمادة الليثي، عزاء والدتهما، بمسجد عمر مكرم، وذلك بعد أن رحلت عن عالمنا بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها لأحد المستشفيات.