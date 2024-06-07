شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الفردية لأبطال فيلم ولاد رزق 3 قبل طرحه فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث فى دور العرض السينمائية المختلفة، إذ من المقرر عرضه يوم 12 يوينو لينافس ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل 2024.

وقامت الشركة المنتجة خلال الساعات الماضية بالترويج للعمل من خلال طرح البوستر الجماعى والبرومو التشويقى، إلى جانب طرحها البوسترات الفردية لأبطال العمل، أحمد عز، محمد ممدوح، أسماء جلال، علي صبحي ، سيد رحب، نسرين أمين، كريم قاسم، آسر ياسين، وغيرهم.



أحمد عز



سيد رجب



أسماء جلال



علي صبحي



كريم قاسم



محمد ممدوح



آسر ياسين

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.