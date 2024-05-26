شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أعمال فايزة كمال فى ذكرى رحيلها العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ26 من مايو مع ذكرى رحيل الفنانة القديرة فايزة كمال ذي الوجه الملائكي التي رحلت عن عالمنا في عام 2014 أي قبل 10 أعوام خلفت فيها حزنًا كبيرًا وصدمة على قلوب محبيها إذ توفيت بعد أزمة صحية شديدة ألمت بها، وذلك عقب مسيرة فنية امتلأت بأعمال ما بين السينما والدراما، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على الفنانة الشهيرة عبر عدة معلومات عنها.

ولدت الفنانة الراحلة فايزة كمال في 31 ديسمبر من عام 1960 وليس كما يشاع أنها مولودة فى شهر سبتمبر.

عملت فايزة كمال فى أكثر من دور صغير فى بدايتها قبل أن يتم ترشيحها من قبل الفنان الكبير سعد أردش للمشاركة في مسلسل بعنوان "العدل والتفاح" أمام الفنانة مديحة كامل.

قدمت عبر شاشة السينما 20 فيلمًا، منها "الطائرة المفقودة"، "الحب في غرفة الإنعاش"، "بنت حارتنا".

تألقت فى الدراما كما شاركت في مسلسلات كبيرة مثل "الطاحونة"، "المال والبنون"، "لا إله إلا الله" و"رأفت الهجان".

أيضًا تألقت على خشبة المسرح، وأبرز أعمالها كان مع الثنائى صلاح السعدني والمطرب محمد منير، من خلال العرض المسرحى "الملك هو الملك".

زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال هو المخرج المسرحي الشهير مراد منير.

فضلت الرحيل فى هدوء بعدما علمت باصابتها بمرض السرطان فى المراحل الأخيرة، وانزوت عن الجميع إلا عائلتها.