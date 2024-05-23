شاهد مخرج يدافع عن الفيشاوي بعد انتقادات ظهوره في حالة غير طبيعية.. هل كان مخمورا ؟

أدان المخرج المصري أيمن مكرم الانتقادات التي وجهت للفنان أحمد الفيشاوي بسبب ظهوره في حالة غير طبيعية.
وقال مكرم، مخرج فيلم “بنقدر ظروفك” الذي يقوم الفيشاوي ببطولته، إن الفنان لم يكن على منصة مثل السجادة الحمراء، وبالتالي لا يحق للمصورين التقاط صور له في هذه الحالة.
واعتبر مكرم أن تصوير الفنان في هذه الحالة تصرف غير مهني و”اختلاس” غير لائق واختراق لخصوصية الفنانين. وشدد على ضرورة احترام خصوصية الفنانين والابتعاد عن التشهير بهم في مثل هذه المواقف.
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