إيرادات الأربعاء.. "السرب" الأول و"عالماشي" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 4 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: السرب، شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، عالماشي، وحققت الأفلام الأربعة أمس الأربعاء 15 مايو 2024، إيرادات بلغت مليونا و604 آلاف و162 جنيها، وزعت على النحو التالي..

السرب

احتل فيلم السرب المركز الأول، وجاء في صدارة شباك التذاكر، وحقق 803 آلاف و982 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، دياب، سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

شقو

وحصل فيلم شقو على المركز الثاني بعد تحقيقه 393 ألفا و759 جنيها.

فيلم شقو تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، محمد جمعة.

فاصل من اللحظات اللذيذة

وفاز بالمركز الثالث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وحقق إيرادا بلغ 357 ألفا و956 جنيها.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز.

عالماشي

وذهب المركز الرابع لفيلم "عالماشي" محققا 48 ألفا و465 جنيها.

"عالماشي" تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، هدير الشريف، إخراج محمد الخبيري، بطولة علي ربيع، صلاح عبدالله، انتصار، كريم عفيفي، آية سماحة، عبدالله مشرف.