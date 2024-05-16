8 يونيو.. حفل إضافي للموسيقار عمر خيرت في قصر عابدين بعد نفاد تذاكر الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة RMC المنظمة لاحتفالية الموسيقار الكبير عمر خيرت، تحت عنوان "40 سنة عمر خيرت"، عن حفل ضخم إضافي بناء على طلب الجمهور، يُقام في قصر عابدين التاريخي، وذلك نظرا لنفاد تذاكر حفله الأول المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 7 يونيو.

يُقام الحفل تكريمًا لمشواره الفني العريق، واحتفالًا بمسيرته الطويلة وعطائه الفني والموسيقي، وذلك تحت رعاية كلًا من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحفل الإضافي سوف يقام يوم السبت الموافق 8 يونيو، داخل قصر عابدين، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

وقال أحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC Worldwide partners في بيان صحفي: "سعداء بالإقبال الكبير للجمهور على حفل الموسيقار عمر خيرت بمجرد الإعلان عنه، وهذا الحفل يأتي في إطار جهود الشركة لتنظيم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف الأماكن الأثرية والتاريخية المتميزة في مصر، من أجل نشر التراث المصري والثقافة المصرية على نطاق عالمي أوسع، وإبراز صورة إيجابية عن مصر أمام العالم، والترويج للسياحة المصرية، باعتبارها مصدر هام من مصادر الدخل القومي، وبما يتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030".

ويفتح قصر عابدين أبوابه للجمهور في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقدّم عمر خيرت خلاله روائع من مقطوعاته الفنية الساحرة المليئة بالمشاعر والذكريات التي ينتظرها جمهوره فى كل حفلاته الفنية، والتي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، منها: "زي الهوا ، ضمير أبلة حكمت، قضية عم أحمد، وجه القمر، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، النوم في العسل، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة".