أحلام توجه رسالة لـ محمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت المطربة أحلام، رسالة لفنان العرب محمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على "إكس": "أستودعناك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه يحفظك يا الغالي يا أبو نورة سلامتك قدامك".

وكان فنان العرب محمد عبده قال في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، إنه بحالة جيدة، وذلك بعد الكشف عن إصابته بمرض السرطان.

وتابع: "أنا الحمد لله بفضل الله بحالة جيدة، طبعا ما قدرت أسافر وأحضر جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن لأني في مرحلة التعافي، وكان واجب عليا حضور الجنازة".

وأضاف: "أرسلت ابني بدر للجنازة، وخبر وفاة الأمير كان صعب عليا لأن كان بينا عيش وملح ورحلة عطاء حافلة للأمير بدر".

كما طمأن "عبده" جمهوره ومحبيه في مقطع صوتي نشرته صفحة روتانا على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "جماهيري الحلوة اللي بتحب الفن وبتحب محمد عبده، أطمنكم أنا بصحة كويسة وبفضل الله عمال أتحسن، والأمور الصحية الحمد لله بتتحسن".

وأوضح: "أنا كان عندي كانسر في البروستاتا وأخف وطأه، الأعراض الجانبية الناتجة عن الإشعاع أخف بكثير عن العمليات الأخرى وبأخذ إبرة كل 3 أشهر، وبعد يومين هبدأ في الكورس الثاني من العلاج".

وأكمل: "الفحوصات المبدئية بفضل الله طيبة، وانزيم الكانسر بينزل كثير، وأبشركم أنا بصحة طيبة وهذا عارض والحمد لله، نصبر.. الصبر جميل وطيب، وأكيد دعائكم كان عامل من عوامل النجاح والشفاء.. وشكرا".

يذكر أن، محمد عبده قال في محادثة صوتية بينه وبين الأمير بدر بن عبدالمحسن نشرها برنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "الأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدًا.. إنت تاخذ كيماوي الآن وأنا أخذ كيماوي في باريس".

وأضاف محمد عبده متأثرًا: "أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي.. الله معانا والله يحبنا محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا".

