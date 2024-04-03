شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 9.. نيللى كريم تحذر موظفى الشركة.. ووالدها يطلب أموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc ومنصة WATCH IT، تحذير فراولة "نيلى كريم" موظفي الشركة من استغلال اسمها لكسب الأموال.

ويأتي والد فراولة "حجاج عبد العظيم" إلى مقر الشركة وينبهر من وضعها الحالي عما كانت عليه في السابق، ويحاول التودد إليها والتقرب منها، ويطلب منها توفير أموال شهريا له على أساس أنه والدها.



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان