إبداعات الغناء الشعبي في ليالي رمضان بالشرقية

ياسر رشاد - القاهرة -

يواصل فرع ثقافة الشرقية تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بقصر ثقافة الزقازيق، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهدت الفعاليات، الأحد، إقبالا جماهيريا كبيرا، وبحضور الشاعر أحمد سامي خاطر مدير عام ثقافة الشرقية، أبدعت فرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنان صبري رفاعي، فى تقديم فقراتها الفلكلورية منها "بياع الشربات، دلوني يا ناس على الجنة، رايحة فين يا حاجة، بصي وشوفي يا حاجة، أهلا يا رمضان"، إلى جانب فاصل مزمار الريس عبد النبي والريس عمرو الشرقاوي.

كما قدمت فر

قة الشرقية للعرائس استعراضا على أغنية "رمضان كريم"، وقدم عرض أراجوز يدور حول السلوكيات السيئة في شهر رمضان المبارك والتوعية باتباع السلوك الإيجابي، فيما عقدت ورشة فنية للأطفال في الرسم عن "فانوس رمضان".

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف رقصات "الحصان، الفرح الشرقاوي، العصا، التحميلة، الحوايا"، وغيرها من الرقصات ذات الطابع الفلكلوري الأصيل.

وفى السياق نفذت مكتبة الغار الثقافية سهرة رمضانية بنادي غار حراء الرياضي بقرية الغار، تضمنت محاضرة عن "المخدرات وتأثيرها علي المجتمع" للدكتورة غادة علي، وفقرة أراجوز عن "العادات السلبية لدى الأطفال في رمضان"، كما أقيمت مسابقة ثقافية للأطفال، بالإضافة إلى فقرة تخت شرقي لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، وإنشاد ديني.

وعلى صعيد آخر نظم بيت ثقافة شنبارة الميمونة بالتعاون مع مدرسة الشهيد شريف بهير البنا محاضرة بعنوان "أهمية ترشيد الاستهلاك على الفرد والمجتمع" ألقتها وسام فتحي معلم أول دراسات اجتماعية، تحدث خلالها عن معنى ترشيد الاستهلاك والمغزى من ورائه وأهميته للفرد والمجتمع عن طريق تنظيم الاستخدام، وتجنب الإسراف والتبذير، والإهدار، كما تم تكريم الأمهات المثاليات فى المدرسة وأوائل الطلبة والموهوبين.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.