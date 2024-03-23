"رمضان.. وسماحة الأديان" بقصر الأمير طاز .. الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور مسعد عويس، ومقررها القس أرميا مكرم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، ندوة بعنوان "رمضان وسماحة الأديان"، فى الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٢٦ مارس الموافق ١٦ رمضان بقصر الآمير طاز .

بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة، ونيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة، فضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين من علماء الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي عضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة .

تدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد عضوة لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ويقدم فريق جامعة ٦ أكتوبر للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد حسن، بالتعاون مع أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو الدكتور أحمد علاء، مجموعة من الفقرات الفنية .